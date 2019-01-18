В Центре Хруничева рассказали о критическом состоянии оборудования модуля МКС

Наиболее тяжёлая ситуация — с системой телеметрического контроля БР-9ЦУ-8, ресурс которой выработан более чем в 14 раз.

Оборудование на функционально-грузовом блоке "Заря", запущенном в 1998 году, являющемся первым модулем Международной космической станции (МКС), находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Центр Хруничева.

— Сертифицированный срок службы ФГБ истёк в ноябре 2013 года. Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования ФГБ находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки, — говорится в докладе центра.

Наиболее тяжёлая ситуация — с системой телеметрического контроля БР-9ЦУ-8, ресурс которой выработан более чем в 14 раз.

При этом срок службы модуля "Заря" был продлён до 2028 года.