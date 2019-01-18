В "Энергомаше" рассказали об опасном дефекте в двигателях ракеты "Ангара"

Запуск ракеты "Ангара-А5" состоялся лишь однажды — в 2014 году. Пуск, запланированный на 2016 год, перенесли на конец 2019-го.

Согласно тезисам доклада специалистов "Энергомаша", двигатели РД-191 могут разрушить ракету "Ангара" при старте. Сам доклад будет озвучен на Королёвских чтениях по космонавтике в Москве, сообщает РИА "Новости".

Из-за конструкции ракет "Ангара-А5", в которой четыре блока первой ступени окружают блок второй, есть необходимость работы при пониженном давлении и продолжительного функционирования двигателя центрального блока на режиме 30% мощности.

Специалисты заявили, что при тяге ниже 38% в двигателях "Ангары" начинаются низкочастотные колебания. Они могут привести к разрушению конструкции ракеты-носителя, а меры предотвращения этой проблемы не всегда срабатывают. Так, в конструкцию двигателя внедрён клапан, снижающий амплитуду колебаний, но на некоторых экземплярах двигателей колебания всё равно сохраняются.

— Из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трёхпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя, — цитирует агентство тезисы доклада сотрудников НПО "Энергомаш" имени академика В.П. Глушко.

По сведениям главы научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" Юрия Коптева, разработка и производство первой ракеты "Ангара-А5" обошлось в 3,4 миллиарда рублей, а общая стоимость затрат на проект превышает 110 миллиардов рублей.