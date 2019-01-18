В Госдуме предложили разрешить москвичам бесплатно парковаться возле работы

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить москвичам бесплатно парковаться возле мест официального трудоустройства. Текст его письма к главе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максиму Ликсутову находится в распоряжении РИА "Новости".
Он подчеркнул, что для многих семей оплата парковки с учётом тарифов является серьёзной нагрузкой на бюджет.
— Выход из данной ситуации может быть следующим: предоставлять абонемент на бесплатную парковку по месту официального трудоустройства гражданина, — предлагает Власов.
По его мнению, данная мера будет стимулировать жителей столицы к переходу на официальное трудоустройство. Власов также попросил Ликсутова рассмотреть и дать оценку этой инициативе.
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