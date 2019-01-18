Убийцу внучки Моргана Фримена приговорили к 20 годам тюрьмы

Адвокатам удалось убедить суд, что преступник находился под воздействием наркотиков, в результате чего статья была переквалифицирована на менее тяжёлую.

Убийцу приёмной внучки известного американского актёра Моргана Фримена Ламара Девенпорта осудили на 20 лет. Об этом сообщает издание New York Daily.

Изначально его обвиняли в умышленном убийстве второй степени, однако в ходе процесса адвокаты смогли убедить суд в том, что преступник находился под воздействием наркотиков. В результате обвинительная статья была переквалифицирована на менее тяжёлую.

Напомним, приёмная внучка известного голливудского актера Моргана Фримена И'дена Хайнс была убита в Нью-Йорке утром 16 августа 2015 года. Девенпорт нанёс своей жертве 25 ножевых ранений. Отмечается, что мужчина являлся исполнителем рэп-композиций, а также считал себя экзорцистом.