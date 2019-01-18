Убийцу внучки Моргана Фримена приговорили к 20 годам тюрьмы

Убийцу приёмной внучки известного американского актёра Моргана Фримена Ламара Девенпорта осудили на 20 лет. Об этом сообщает издание New York Daily.
Изначально его обвиняли в умышленном убийстве второй степени, однако в ходе процесса адвокаты смогли убедить суд в том, что преступник находился под воздействием наркотиков. В результате обвинительная статья была переквалифицирована на менее тяжёлую.
Напомним, приёмная внучка известного голливудского актера Моргана Фримена И'дена Хайнс была убита в Нью-Йорке утром 16 августа 2015 года. Девенпорт нанёс своей жертве 25 ножевых ранений. Отмечается, что мужчина являлся исполнителем рэп-композиций, а также считал себя экзорцистом.
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