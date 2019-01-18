Из-за подушек безопасности. Tesla отзывает более 14 тысяч авто из Китая

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Из-за подушек безопасности. Tesla отзывает более 14 тысяч авто из Китая

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Фото: © flickr.com/Bit Boy

Процедура коснётся машин, произведённых в период с февраля 2014-го по декабрь 2016-го.

Автопроизводитель Tesla отзывает 14 123 автомобиля из Китая из-за проблем с подушками безопасности, некоторые элементы которой были произведены японской компанией Takata, признанной банкротом. Об этом говорится в сообщении государственного управления Китая по регулированию рынка.

Отмечается, что процедура начнётся в апреле текущего года и коснётся машин Model S, произведённых в период с февраля 2014-го по декабрь 2016-го.

Отмечается, что подушки безопасности имеют риск разорваться на куски и нанести травмы пассажирам. В Tesla намерены произвести замену всех подушек.

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