Минувшая ночь в Москве стала самой тёплой с начала зимы

Накануне крещенских морозов столбик термометра на метеостанции ВДНХ остановился на отметке 1,9 градуса тепла.

Ночь на 18 января в Москве стала самой тёплой с начала зимы. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

В 6:00 по московскому времени на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +1,9 °С. Ранее самый высокий показатель температуры воздуха был зафиксирован 10 декабря — +1,6 °С.

Максимальная температура воздуха 18 января составит +2 °С. Отмечается, что температурный рекорд для этого дня был установлен в 2007 году — +5,6 °С.