Минувшая ночь в Москве стала самой тёплой с начала зимы

Читайте также

Минувшая ночь в Москве стала самой тёплой с начала зимы

289

Фото: © Flickr / Dave Patrick

Накануне крещенских морозов столбик термометра на метеостанции ВДНХ остановился на отметке 1,9 градуса тепла.

Ночь на 18 января в Москве стала самой тёплой с начала зимы. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

В 6:00 по московскому времени на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +1,9 °С. Ранее самый высокий показатель температуры воздуха был зафиксирован 10 декабря — +1,6 °С.

Максимальная температура воздуха 18 января составит +2 °С. Отмечается, что температурный рекорд для этого дня был установлен в 2007 году — +5,6 °С.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×