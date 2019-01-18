Минувшая ночь в Москве стала самой тёплой с начала зимы

Ночь на 18 января в Москве стала самой тёплой с начала зимы. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Гидрометцентра России.
В 6:00 по московскому времени на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +1,9 °С. Ранее самый высокий показатель температуры воздуха был зафиксирован 10 декабря — +1,6 °С.
Максимальная температура воздуха 18 января составит +2 °С. Отмечается, что температурный рекорд для этого дня был установлен в 2007 году — +5,6 °С.
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