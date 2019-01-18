Малыша, спасённого в Магнитогорске, перевели из реанимации в обычную палату

Спасённый из-под завалов дома в Магнитогорске десятимесячный малыш переведён из реанимации в обычную палату. Об этом журналистам рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

— Уже в палате, уже не в реанимации. Мама с малышом очень комфортно устроена, — заявила Скворцова.

Ранее Лайф рассказывал, как из-под завалов в Магнитогорске удалось спасти младенца. 1 января он был переведён в Москву. По данным Минздрава, младенец был госпитализирован в тяжёлом состоянии, у него были диагностированы серьёзные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас состояние малыша улучшается. Врачам удалось спасти его ножку, а сам мальчик переходит на самостоятельное питание.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Погибло 39 человек.