Коснулись друг друга в воздухе. В Минобороны РФ подтвердили аварию двух Су-34

Авария с истребителями произошла при отработке маневрирования. Оба экипажа катапультировались.

В Минобороны РФ подтвердили данные об аварии с двумя Су-34 на Дальнем Востоке. В военном ведомстве пояснили, что истребители-бомбардировщики коснулись друг друга в воздухе.

— При отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 Дальневосточного объединения ВВС и ПВО, — говорится в сообщении военного ведомства.

Экипажи катапультировались. В Минобороны добавили, что оба истребителя были без боекомплекта. Уточняется также, что ЧП произошло в 35 километрах от берега над акваторией Японского моря.

— Самолёт Ан-12 и два вертолёта Ми-8 поисково-спасательных сил осуществляют поиск пилотов в районе катапультирования, — сообщили в МО РФ.

По данным ТАСС, полёты истребителей Су-34 на всей территории России приостановлены из-за аварии.