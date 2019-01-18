Жителям Чечни списали безнадёжные долги за газ

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Жителям Чечни списали безнадёжные долги за газ

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Пресс-секретарь главы республики назвал решение суда справедливым и отвечающим сложившимся реалиям.

Районный суд Грозного обязал отделение "Газпрома" списать долги жителей Чечни за газ на сумму девять миллиардов рублей. Об этом говорится на сайте прокуратуры республики.

Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов назвал решение суда справедливым.

Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях

Альви Каримов

Согласно постановлению суда, "Газпром межрегионгаз Грозный" не выполнил требований законодательства и не подготовил необходимые для списания задолженности документы. Кроме того, отмечается, что долги из-за истечения сроков исковой давности стали "безнадёжными к взысканию".

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