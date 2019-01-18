Жителям Чечни списали безнадёжные долги за газ

Районный суд Грозного обязал отделение "Газпрома" списать долги жителей Чечни за газ на сумму девять миллиардов рублей. Об этом говорится на сайте прокуратуры республики.
Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов назвал решение суда справедливым.
Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях
Альви Каримов
Согласно постановлению суда, "Газпром межрегионгаз Грозный" не выполнил требований законодательства и не подготовил необходимые для списания задолженности документы. Кроме того, отмечается, что долги из-за истечения сроков исковой давности стали "безнадёжными к взысканию".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени