В СК призвали СМИ не доверять сообщениям террористов о трагедии в Магнитогорске

В Следственном комитете добавили, что взрыв бытового газа остаётся приоритетной версией ЧП.

Взрыв бытового газа остаётся приоритетной версией ЧП в Магнитогорске, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Она также призвала СМИ не доверять сообщениям террористических организаций относительно трагедии в Челябинской области.

— Взрыв бытового газа остаётся приоритетной версией ЧП в Магнитогорске, — заявила она. — Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.

В СК напомнили, что следов взрывчатых веществ на изъятых с места происшествия фрагментах не было обнаружено.

По словам Петренко, выводы о причине трагедии можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибло 39 человек. По версии следствия, ЧП случилось из-за взрыва бытового газа.