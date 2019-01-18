Аксёнов заявил, что Украина находится в руках врагов, искореняющих всё русское

Он также считает, что киевские власти используют народ страны как "расходный материал".

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Украина находится в руках врагов, которые предпринимают попытки искоренить всё русское и уничтожить каноническое православие. Об этом политик написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Утратив единство с Россией, Украина снова оказалась в руках врагов, которые стремятся искоренить все русское, уничтожить каноническое православие, — отметил Аксёнов.

Он также подчеркнул, что действующая украинская власть ненавидит язык, культуру и веру того народа, который жил на этой земле. Политик выразил мнение, что киевские власти используют народ страны как "расходный материал".

Аксёнов отметил, что Переяславская рада была моментом истины для народа исторической Руси, а сегодня, как и тогда, актуальным остаётся вопрос единства двух народов.