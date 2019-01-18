Софи Тёрнер рассказала, что ей запрещали мыть голову на съёмках "Игры престолов"

Актриса Софи Тёрнер — звезда сериала "Игра престолов" — рассказала, что на съёмочной площадке ей запрещали мыть голову. В мучениях из-за состояния своей причёски она провела два года, рассказала Тёрнер журналу InStyle.

— В течение первых нескольких сезонов мне разрешали мыть голову, потому что я была аристократичной девушкой. К пятому сезону они стали просить меня не мыть голову, и это было действительно отвратительно. Теперь я ношу парик, чтобы я могла мыть голову тогда, когда захочу, что приятно. Но да, пару лет я жила с очень жирными волосами, — поделилась Софи.

Актриса также добавила, что Кит Харингтон — Джон Сноу — просто одержим своей причёской. По мнению Тёрнер, Харингтон заботится о своих волосах больше, чем любой из её знакомых. Он становился объектом шуток съёмочной группы, потому что перед красными ковровыми дорожками всегда тщательно накручивал свои кудри.