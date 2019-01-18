"Дикость". Посол РФ ответил на заявление США о продаже КНДР технологий ПРО

По мнению дипломата, подобным образом Вашингтон хочет оправдать "дестабилизирующую политику" в сфере международной безопасности.

Заявления Пентагона о закупках КНДР российских технологий противоракетной обороны (ПРО) — это "очередная дикость" Вашингтона. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

— В Вашингтоне уже не знают, в чём нас ещё можно обвинить, поэтому и выдумывают очередную дикость. Заодно таким бесчестным способом пытаются оправдать свою дестабилизирующую политику в области международной безопасности, — приводит слова дипломата РИА "Новости".

О том, что Северная Корея приобрела у России технологии, на основе которых разрабатывает собственные системы ПРО, говорится в докладе Пентагона о политике США в области противоракетной обороны, который был опубликован накануне.

Кроме того, в американском военном ведомстве увидели угрозу в крылатых и гиперзвуковых ракетах России и Китая. Также Пентагон представил новый план развития ПВО, согласно которому в случае необходимости ракеты потенциального противника будут уничтожаться до их запуска.