Медведев предложил Путину расширить полномочия Минвостокразвития

Глава правительства также отметил значимость Арктики для страны и необходимость появления единой структуры, которая занималась бы вопросами региона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил расширить полномочия Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами Арктики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Председатель правительства отметил всю важность региона для страны, подчеркнув, что Арктика является важнейшим ресурсным потенциалом России.

— Сейчас там создаются и новые порты, и новые энергетические мощности. Естественно, создаются места для комфортного проживания, поскольку достаточно большое количество наших людей трудится в Арктической зоне и масса других задач решается, — заявил Медведев.

При этом в правительстве не существовало единой структуры, которая занималась бы вопросами развития региона. Поэтому Медведев предложил расширить полномочия Министерства по развитию Дальнего Востока, чтобы не создавать нового ведомства.

— Поэтому, если такое решение Вами будет принято, я бы предложил дополнить компетенцию министерства, может быть, назвав его Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики, — добавил Медведев.

Отмечается, что Путин поддержал данную инициативу главы кабмина.