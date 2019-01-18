В море найден лётчик одного из столкнувшихся Су-34

В море найден лётчик одного из истребителей Су-34, которые столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
— Экипаж вертолёта Ми-8 поисково-спасательного обеспечения Восточного военного округа визуально видит лётчика самолёта Су-34 на спасательном плоту. Лётчик подает световые сигналы, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что один из столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34 вернулся на базу. В Минобороны информацию об аварии подтвердили, пояснив, что случилось касание двух самолётов при отработке манёвров.
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