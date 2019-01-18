Россиянка придумала аферу, чтобы взять маткапитал за несуществующего ребёнка

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Россиянка придумала аферу, чтобы взять маткапитал за несуществующего ребёнка

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Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Жительница Сальского района Ростовской области обратилась за материнским капиталом, предоставив поддельное свидетельство о рождении ребёнка. Однако сотрудники государственного учреждения выявили фальшивку и обратились к правоохранительным органам, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

— Подозреваемая разработала противоправную схему получения материнского капитала в размере 450 тысяч рублей. Для этого она предоставила в государственное учреждение поддельное свидетельство о рождении ребёнка. Однако ребёнка у неё не было, — сообщили в полиции.

37-летнюю женщину задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Теперь она является фигурантом дела о мошенничестве и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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