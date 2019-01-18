Медведев предложил Путину ввести должность первого замминистра по развитию ДФО

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Медведев предложил Путину ввести должность первого замминистра по развитию ДФО

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Фото: © Официальный сайт Президента России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести должность первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока, который будет отвечать за развитие Арктики, сообщает пресс-служба Кремля.

— Я бы даже предложил, может быть, ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону, — заявил Медведев.

Ранее Лайф рассказывал, что председатель правительства предложил Владимиру Путину расширить полномочия Министерства по развитию Дальнего Востока, добавив в них вопросы развития Арктической зоны. Глава государства поддержал данную инициативу.

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