В помощь пушистым. На ВДНХ появилась карта мест кормления белок

Чтобы пушистым грызунам было проще пережить зиму, гостям ВДНХ предлагается их покормить.

В Москве составили карту мест кормления белок на территории ВДНХ. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

— На карте обозначено 18 адресов, где размещены кормушки для пушистых зверьков. В зимний период им сложнее найти себе пропитание. Чтобы белки легче пережили холода, посетителям выставки предлагают оставлять для них угощение в небольших деревянных домиках, — говорится в сообщении.

Белок можно кормить кедровыми или грецкими орехами, фундуком, сухофруктами, пшеничными сухарями и семечками подсолнуха. В пресс-службе ВДНХ напомнили, что белки являются дикими животными, а потому их рацион должен соответствовать природному. Отмечается, что пополнять кормушки также будут и сотрудники выставки.