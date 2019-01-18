В МО РФ рассказали о состоянии спасённого лётчика одного из столкнувшихся Су-34

Пилота нашли на спасательном плоту в море, его уже эвакуировали на вертолёт Ми-8.

Лётчика одного из столкнувшихся Су-34, которого нашли в море на спасательном плоту, подняли на вертолёт Ми-8. В Минобороны РФ сообщили, что состояние спасённого оценивается как удовлетворительное.

— Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла, — поясняется в сообщении военного ведомства.

Как уже сообщал Лайф, сегодня утром произошла авария с двумя истребителями-бомбардировщиками. Один из истребителей после инцидента вернулся на базу, второй, предположительно, упал в море.