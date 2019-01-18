СМИ: Нефтяники пожаловались секретарю Совбеза РФ на Росгвардию

При этом в ведомстве заявили, что имеют со всеми участниками рынка "конструктивный диалог".

Руководители "ЛУКойла", "Газпром нефти", "Сибура" и "Татнефти" направили письмо секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву с жалобой на увеличение количества предписаний Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях. Таким образом, по словам нефтяников, Росгвардия лишает компании права выбирать охрану, передаёт "Коммерсант".

Главы "ЛУКойла", "Газпром нефти", "Сибура" и "Татнефти" Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов (частных охранных предприятий. — Прим. Лайфа), защищающих объекты ТЭК "Коммерсант"

Так, по информации издания, в качестве примера компании привели требование в адрес нефтехимического предприятия "ЛУКойла" — "Саратоворгсинтеза" — привести охрану в соответствие с постановлением правительства № 587, что "означает замену охранной организации". Согласно данному постановлению, запрещено привлекать ЧОПы для охраны предприятий ТЭК. Однако это противоречит федеральному закону о безопасности объектов ТЭК, который разрешает это делать.

В письме для Николая Патрушева нефтяные компании просят принять меры для устранения этой правовой коллизии.

В свою очередь, в Росгвардии проблему назвали надуманной, заявив, что имеют со всеми участниками рынка "конструктивный диалог".

— Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете, — пояснил "Коммерсанту" представитель Росгвардии Валерий Грибакин.