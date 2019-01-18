Путин считает, что визит президента Австрии в РФ улучшит отношения двух стран

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Путин считает, что визит президента Австрии в РФ улучшит отношения двух стран

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Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену поздравительную телеграмму по случаю его 75-летия, в которой отметил важность предстоящего визита Ван дер Беллена в Россию. Об этом сообщается на странице российского посольства в Вене в "Фейсбуке".

— Уверен, что ваш предстоящий визит в Россию послужит укреплению дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами, — подчеркнул Путин.

Российский лидер также пожелал австрийскому президенту здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

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