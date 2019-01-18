Шесть военных кораблей направляются в район поисков Су-34

Шесть кораблей Тихоокеанского флота идут в район поисков Су-34 на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— Шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район катапультирования лётчиков самолётов Су-34 для проведения поисково-спасательных мероприятий, — говорится в сообщении военного ведомства.

В МО РФ отмечают, что поисково-спасательная операция идёт в сложных метеорологических условиях: там шторм.

Напомним, сегодня утром произошла авария с двумя истребителями-бомбардировщиками. Один из истребителей после инцидента вернулся на базу, второй, предположительно, упал в море.