В Ленобласти возбудили дело после гибели женщины и её годовалого ребёнка в ДТП

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В Ленобласти возбудили дело после гибели женщины и её годовалого ребёнка в ДТП

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Выборгском районе Ленинградской области в ДТП скончались молодая женщина и годовалая девочка. Инцидент произошёл около семи вечера 17 января на автодороге "Скандинавия". По предварительным данным региональной полиции, 27-летний водитель такси на машине "Хёнде-Солярис", перевозивший мать с ребёнком, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген-Мультивен" под управлением 44-летнего гражданина.

— Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Сам водитель такси в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в выборгскую больницу. По словам очевидцев, женщина ехала в автомобиле непристёгнутой, а вместо использования автокресла держала ребёнка на руках.

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