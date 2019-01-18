На Дальнем Востоке найден второй лётчик попавшего в аварию Су-34

Второй лётчик истребителя Су-34, упавшего в море после аварии на Дальнем Востоке, спасён. Как сообщили в Минобороны РФ, его состояние удовлетворительное.
Отмечается, что второго пилота обнаружили вертолётчики Восточного военного округа.
— С первого захода экипаж вертолёта завис над индивидуальным спасательным плотом, и лётчик был поднят на борт вертолёта. Состояние лётчика удовлетворительное, — говорится в сообщении ведомства.
Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях — при сильном ветре и волнении в четыре балла.
Напомним, два истребителя Су-34 коснулись друг друга в воздухе на Дальнем Востоке над акваторией Японского моря, в 35 километрах от берега. Оба самолёта были без боекомплекта, экипажи катапультировались.
Известно, что один истребитель вернулся на базу в Хурбе. Другое воздушное судно, предположительно, упало в море, его первый пилот был найден ранее.
Одной из возможных причин аварии называется ошибка пилотирования.
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