На Дальнем Востоке найден второй лётчик попавшего в аварию Су-34

Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях — при сильном ветре и волнении в четыре балла.

Второй лётчик истребителя Су-34, упавшего в море после аварии на Дальнем Востоке, спасён. Как сообщили в Минобороны РФ, его состояние удовлетворительное.

Отмечается, что второго пилота обнаружили вертолётчики Восточного военного округа.

— С первого захода экипаж вертолёта завис над индивидуальным спасательным плотом, и лётчик был поднят на борт вертолёта. Состояние лётчика удовлетворительное, — говорится в сообщении ведомства.

Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях — при сильном ветре и волнении в четыре балла.

Напомним, два истребителя Су-34 коснулись друг друга в воздухе на Дальнем Востоке над акваторией Японского моря, в 35 километрах от берега. Оба самолёта были без боекомплекта, экипажи катапультировались.

Известно, что один истребитель вернулся на базу в Хурбе. Другое воздушное судно, предположительно, упало в море, его первый пилот был найден ранее.

Одной из возможных причин аварии называется ошибка пилотирования.