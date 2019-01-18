В МИД Турции рассказали, что Эрдоган хочет обсудить с Путиным

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В МИД Турции рассказали, что Эрдоган хочет обсудить с Путиным

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Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

— Президенты России и Турции обсудят этот вопрос 23 января… Вывод войск США из Сирии не должен служить интересам YPG, — сказал Аксой журналистам.

Ранее американский президент Дональд Трамп говорил, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров.

Напомним, переговоры Путина и Эрдогана запланированы на 23 января.

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