В МИД Турции рассказали, что Эрдоган хочет обсудить с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.
— Президенты России и Турции обсудят этот вопрос 23 января… Вывод войск США из Сирии не должен служить интересам YPG, — сказал Аксой журналистам.
Ранее американский президент Дональд Трамп говорил, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров.
Напомним, переговоры Путина и Эрдогана запланированы на 23 января.
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