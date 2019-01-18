Против "Аэрофлота" завели дело из-за завышения цен на перевозку грузов в Магадан

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Магаданской области возбудило дело против группы "Аэрофлот" из-за завышения цен на перевозку грузов из Москвы в Магадан. Об этом говорится в сообщении регионального ведомства.
Сообщается, что в апреле 2018 года тарифы были повышены до отметки 345 рублей за килограмм груза. Дело же возбудили после рассмотрения заявления главы региона.
В ведомстве отметили, что для региона вопрос цен является социально значимым.
— Перевозка грузов и почты воздушным транспортом осуществляется в основном для доставки срочных, скоропортящихся, особо ценных и других грузов. Единственно возможный способ доставки таких грузов в труднодоступные районы, к которым относится Магаданская область, — самолётом, — говорится в сообщении.
Первое заседание состоялось 17 января, второе намечено на 7 февраля.
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