Против "Аэрофлота" завели дело из-за завышения цен на перевозку грузов в Магадан

Авиатариф был увеличен до уровня 345 рублей за килограмм. При этом ценовой вопрос является социально значимым для региона.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Магаданской области возбудило дело против группы "Аэрофлот" из-за завышения цен на перевозку грузов из Москвы в Магадан. Об этом говорится в сообщении регионального ведомства.

Сообщается, что в апреле 2018 года тарифы были повышены до отметки 345 рублей за килограмм груза. Дело же возбудили после рассмотрения заявления главы региона.

В ведомстве отметили, что для региона вопрос цен является социально значимым.

— Перевозка грузов и почты воздушным транспортом осуществляется в основном для доставки срочных, скоропортящихся, особо ценных и других грузов. Единственно возможный способ доставки таких грузов в труднодоступные районы, к которым относится Магаданская область, — самолётом, — говорится в сообщении.

Первое заседание состоялось 17 января, второе намечено на 7 февраля.