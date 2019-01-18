Машина с итальянской съёмочной группой сломалась в Якутии при –58°C

В грузовике находятся три спасателя, операторы, переводчик и медработник — они направлялись на съёмки документального фильма.

Автомобиль якутской службы спасения, в которой ехала съёмочная группа из Италии, сломался по дороге на Оймякон. В момент инцидента температура воздуха в регионе достигала 58 градусов мороза, передаёт ТАСС.

По данным агентства, КамАЗ, на котором передвигались иностранцы, застрял в нескольких километрах от оймяконского села Ючугей. В момент инцидента в машине находились три спасателя, операторы, переводчик и медработник. Их жизни ничего не угрожает.

В Оймяконе должны были пройти съёмки с участием итальянского бегуна-экстремала Паоло Вентурини, который собирается поставить новый рекорд по марафону при 60-градусных морозах.