Машина с итальянской съёмочной группой сломалась в Якутии при –58°C

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Машина с итальянской съёмочной группой сломалась в Якутии при –58°C

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Фото: © Pixabay

В грузовике находятся три спасателя, операторы, переводчик и медработник — они направлялись на съёмки документального фильма.

Автомобиль якутской службы спасения, в которой ехала съёмочная группа из Италии, сломался по дороге на Оймякон. В момент инцидента температура воздуха в регионе достигала 58 градусов мороза, передаёт ТАСС.

По данным агентства, КамАЗ, на котором передвигались иностранцы, застрял в нескольких километрах от оймяконского села Ючугей. В момент инцидента в машине находились три спасателя, операторы, переводчик и медработник. Их жизни ничего не угрожает.

В Оймяконе должны были пройти съёмки с участием итальянского бегуна-экстремала Паоло Вентурини, который собирается поставить новый рекорд по марафону при 60-градусных морозах.

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