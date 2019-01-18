СК проверит сообщения СМИ о врачах, обедавших в KFC вместо помощи мужчине

Следователи проверят информацию СМИ о бригаде скорой помощи, которая вместо того, чтобы помогать мужчине, обедала в KFC. Об этом сообщает сайт СУ СК РФ по Московской области.

— Следственным отделом по городскому округу Одинцово ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по видеоролику, распространённому в СМИ, о неоказании сотрудниками скорой медицинской помощи мужчине, лежавшему на полу в кафе, — говорится в сообщении.

Согласно сообщениям СМИ, в подмосковном Одинцове на полу местного KFC лежал мужчина, предположительно, без сознания. В это время в заведении находилась бригада скорой помощи, которая не предприняла никаких действий, чтобы помочь мужчине, поскольку обедала. Покидая заведение, врачи прошли мимо лежащего человека и не обратили на него никакого внимания.

Следователям предстоит опросить сотрудников скорой, лежавшего на полу кафе мужчину и очевидцев происшествия. По итогам проверки бездействию врачей будет дана правовая оценка и будет принято соответствующее процессуальное решение.