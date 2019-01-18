Реставрация фонтана "Дружба народов" на ВДНХ завершится в марте

Состояние скульптур 16 девушек, которые олицетворяют собой республики бывшего СССР, было таково, что потребовался их демонтаж.

Реставрация фонтана "Дружба народов" на ВДНХ будет завершена в марте текущего года. Об этом журналистам рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

— Весной скульптуры вернутся на свое законное место, и фонтан заработает в 2019 году, — заявил Емельянов.

Реставрация 16 скульптур, которые олицетворяют собой республики бывшего СССР, началась осенью прошлого года. Отмечается, что их состояние требовало демонтажа.

Часть фигур уже полностью покрыта сусальным золотом.