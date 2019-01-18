Реставрация фонтана "Дружба народов" на ВДНХ завершится в марте

Реставрация фонтана "Дружба народов" на ВДНХ будет завершена в марте текущего года. Об этом журналистам рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
— Весной скульптуры вернутся на свое законное место, и фонтан заработает в 2019 году, — заявил Емельянов.
Реставрация 16 скульптур, которые олицетворяют собой республики бывшего СССР, началась осенью прошлого года. Отмечается, что их состояние требовало демонтажа.
Часть фигур уже полностью покрыта сусальным золотом.
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