Депутат Рады назвал маразмом запрет Киева на фильм с Харатьяном

Государственное агентство Украины по вопросам кино опубликовало список фильмов, запрещённых к показу в стране в 2018 году. Среди картин оказался фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", что вызвало глубокое непонимание у депутата Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадима Рабиновича.
— Отныне в Украине запрещён фильм "На Дерибасовской хорошая погода..." Маразм набирает обороты, — коротко резюмировал Рабинович на своей странице в Facebook.
Заместитель председателя Госкино Сергей Неретин рассказал агентству "Укринформ", что в список запрещённых вошло 139 картин.
Список фильмов комиссия составляет на основании закона Украины "О кинематографии", а также списка лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В этом году угрозой для Незалежной стали Никита Михалков, Владимир Меньшов, Алиса Фрейндлих, Ирина Алфёрова, Александр Баширов, Леонид Ярмольник и другие артисты.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени