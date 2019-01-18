Депутат Рады назвал маразмом запрет Киева на фильм с Харатьяном

Помимо последнего фильма Леонида Гайдая, на Украине запретили сериалы: "Штрафбат", "Баллада о бомбере", "Последний бой майора Пугачёва", "Агент особого назначения — 3", "Заходи — не бойся, выходи — не плачь". Фильмы: "Легенда № 17", "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Любовь в большом городе — 2", "Европейский конвой" и другие.

Государственное агентство Украины по вопросам кино опубликовало список фильмов, запрещённых к показу в стране в 2018 году. Среди картин оказался фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", что вызвало глубокое непонимание у депутата Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадима Рабиновича.

— Отныне в Украине запрещён фильм "На Дерибасовской хорошая погода..." Маразм набирает обороты, — коротко резюмировал Рабинович на своей странице в Facebook.

Заместитель председателя Госкино Сергей Неретин рассказал агентству "Укринформ", что в список запрещённых вошло 139 картин.

Список фильмов комиссия составляет на основании закона Украины "О кинематографии", а также списка лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В этом году угрозой для Незалежной стали Никита Михалков, Владимир Меньшов, Алиса Фрейндлих, Ирина Алфёрова, Александр Баширов, Леонид Ярмольник и другие артисты.