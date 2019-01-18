Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен приедет в Москву 21 января

В российской столице у него запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приедет в Москву 21 января. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

— У нас действительно планируется встреча со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Педерсеном 21 января в Москве. Это будет его первый приезд в Москву, — заявил он журналистам.

Вершинин добавил, что у Педерсена запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, так как это первый визит нового спецпосланника в Москву, российская сторона рассчитывает узнать, каким образом он планирует выполнять решения ООН по сирийскому вопросу.

Напомним, Гейр Педерсен был назначен на пост спецпосланника ООН по Сирии в октябре минувшего года. В начале января Педерсен провёл телефонный разговор с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини.