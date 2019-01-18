Покатаемся в Кузбассе. Названы лучшие зимние курорты России

В число пяти самых любимых россиянами мест попали курорты Сочи, Кемеровской области, Подмосковья, Северного Кавказа и Урала.

Сотрудники аналитического агентства "Турстат" провели голосование среди интернет-пользователей и по его результатам назвали лучшие курорты страны. Опрос был приурочен ко Всемирному дню снега, который отмечается 20 января.

По результатам голосования победила Красная Поляна в Сочи — за этот вариант проголосовали 40 процентов респондентов. Курортам Московской области (Сорочаны, Степаново, Волен, Яхрома) отдали свой голос 15 процентов. Ещё 14 процентов опрошенных проголосовали за курорты Северного Кавказа (Домбай, Архыз, Эльбрус, Ведучи). Курорту Шерегеш в Таштагольском районе Кемеровской области досталось 11 процентов голосов, а курортам Урала (Гора Белая, Солнечная Долина) — восемь.

В число семи лучших курортов также вошли курорты Алтая и Ленинградской области.

Ранее Лайф сообщал о десяти самых популярных курортах Крыма в 2018 году.