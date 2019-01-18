СКР опубликовал видео с места взрыва газа в Мурманской области

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СКР опубликовал видео с места взрыва газа в Мурманской области

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Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места взрыва газа в селе Ловозеро, где погиб один человек.

На кадрах видно, как специалисты работают на месте ЧП и осматривают разрушенный гараж, где стоял автомобиль, в котором взорвался баллон.

В МЧС отметили, что произошло частичное разрушение помещения.

Ранее Лайф рассказывал, что в селе Ловозеро произошёл взрыв газового баллона. В результате происшествия погиб один человек.

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