СКР опубликовал видео с места взрыва газа в Мурманской области

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места взрыва газа в селе Ловозеро, где погиб один человек.
На кадрах видно, как специалисты работают на месте ЧП и осматривают разрушенный гараж, где стоял автомобиль, в котором взорвался баллон.
В МЧС отметили, что произошло частичное разрушение помещения.
Ранее Лайф рассказывал, что в селе Ловозеро произошёл взрыв газового баллона. В результате происшествия погиб один человек.
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