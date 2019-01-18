На Ямале осудили таксиста, который задушил клиентку и спрятал тело в тундре

В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к 8 годам колонии таксиста, который ещё летом 2017 года задушил клиентку верёвкой, а потом закопал тело убитой в лесотундровой полосе. 33-летнему мужчине также назначено принудительное лечение у психиатра, рассказывает Следственное управление СК РФ по ЯНАО.

На след убийцы правоохранительные органы вышли в июле 2018 года, после обращения к ним жительницы Владивостока в связи с пропажей дочери. Почему-то женщина решила искать дочь только через год после того, как последний раз разговаривала с ней.

— Проанализировав поступившие материалы, следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЯНАО провели ряд оперативно-следственных действий, которые позволили оперативно установить 33-летнего гражданина, отвозившего летом 2017 года пропавшую женщину из посёлка Пангоды Надымского района в аэропорт г. Новый Уренгой. В ходе планомерной работы с подозреваемым у следствия появились доказательства его причастности к убийству без вести пропавшей, — говорится в заявлении СУ СК РФ по региону.

Осуждённый полностью признал свою вину.