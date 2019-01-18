За шестизначную сумму. В Уэльсе продали граффити Бэнкси на гараже

Ближайшие пару лет рисунок останется в Порт-Толботе. Хозяин гаража специально отверг несколько более выгодных предложений ради того, чтобы он не покинул город.

Одно из последних творений известного стрит-арт-художника Бэнкси продали за шестизначную сумму. Об этом сообщила газета The Guardian.

На двухсторонней картине Бэнкси изобразил ребёнка, радостно приветствующего снег. При этом на другой стороне стены нарисован горящий мусорный бак, и зрителю становится понятно, что ребёнок играет с пеплом.

По некоторым данным, с момента появления граффити на него пришло посмотреть около 20 тысяч человек. Из-за массового паломничества даже пришлось нанять круглосуточную охрану.

Отмечается, что картина ближайшие пару лет будет находиться в Порт-Толботе. Владелец гаража Иэн Льюис специально отверг несколько более выгодных предложений ради того, чтобы она не покинула город. Также известно, что Льюис был рад расстаться с граффити.

Как ранее писал Лайф, Иэн в прошлом отмечал, что картина Бэнкси сильно осложнила его жизнь и он хотел бы побыстрее от неё избавиться.