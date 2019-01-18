Эксперт опасается всплеска подпольных продаж при запрете на алкоголь в магазинах

По его мнению, в России нет возможности создать специализированные магазины по всей территории страны, а очередное "спасение" страны от алкоголя ни к чему хорошему не приведёт.

Главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов в беседе с Лайфом прокомментировал инициативу депутата Госдумы Андрея Свинцова касательно запрета на продажу алкоголя и табака в обычных магазинах.

— Где вы найдёте специализированные магазины там, где всего один обычный продуктовый на 70 км вокруг? Предположим, Забайкалье. Понятно, что сразу появятся подпольные продавцы и сигарет, и алкоголя. Сразу же появятся, — сказал Смирнов.

По его мнению, в России нет возможности создать специальные точки продаж по всей стране. Кроме того, подобные запреты "убьют" маленькие магазинчики, которые обеспечивают жизнь в маленьких населённых пунктах.

— Известно, что наличие товара не провоцирует рост потребления. Если вы пришли за колбасой, вы купите колбасу, а если вы пришли за бутылкой, вы найдёте эту бутылку, запрещай вам или не запрещай, — рассуждает он.

Смирнов полагает, что если данный законопроект будет реализован, то производители подпольного алкоголя практически моментально озолотятся. Он выразил мнение, что очередное "спасение России" от горячительного ни к чему хорошему не приведёт, о чём свидетельствует история.

Как писал ранее Лайф, депутат Государственной думы Андрей Свинцов подготовил законопроект, согласно которому сигареты и горячительное можно будет продавать только в специализированных магазинах, а вход в них будет запрещён несовершеннолетним.