На очереди ещё почти 50. Украина разорвала 49 соглашений с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией. Он добавил, что действие ещё почти 50 договоров также будет прекращено.

— Сорок девять соглашений с РФ сейчас прекратили своё существование. Мы будем последовательно идти по этому пути, — заявил Климкин.

Украинский министр пояснил, что среди разорванных — два межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и три межрегиональных.

Он анонсировал второй пакет из почти 50 соглашений, который также будет разорван. Климкин отмечает, что сейчас Киев пересматривает всю договорно-правовую базу с Москвой.