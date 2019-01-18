На очереди ещё почти 50. Украина разорвала 49 соглашений с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией. Он добавил, что действие ещё почти 50 договоров также будет прекращено.
— Сорок девять соглашений с РФ сейчас прекратили своё существование. Мы будем последовательно идти по этому пути, — заявил Климкин.
Украинский министр пояснил, что среди разорванных — два межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и три межрегиональных.
Он анонсировал второй пакет из почти 50 соглашений, который также будет разорван. Климкин отмечает, что сейчас Киев пересматривает всю договорно-правовую базу с Москвой.
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