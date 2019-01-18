"Вместо ручьёв каток". Водителей и пешеходов предупредили о гололёде в Москве

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"Вместо ручьёв каток". Водителей и пешеходов предупредили о гололёде в Москве

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Также москвичам напомнили, что оттепель и запах весны в столице задержатся ненадолго.

Заморозки ожидаются в Москве вечером в пятницу, 18 января, в связи с чем Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей держать дистанцию на дорогах.

— К вечеру ждём заморозки, и будет вместо ручьёв каток и на дороге тоже. Берегите себя. Держите дистанцию. А если вы пешеход, то друг друга, — говорится в сообщении ЦОДД.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что после оттепели 18 января в Москве ожидаются заморозки, а 22 января ночью температура может опуститься до минус 15 градусов.

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