"Вместо ручьёв каток". Водителей и пешеходов предупредили о гололёде в Москве

Также москвичам напомнили, что оттепель и запах весны в столице задержатся ненадолго.

Заморозки ожидаются в Москве вечером в пятницу, 18 января, в связи с чем Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей держать дистанцию на дорогах.

— К вечеру ждём заморозки, и будет вместо ручьёв каток и на дороге тоже. Берегите себя. Держите дистанцию. А если вы пешеход, то друг друга, — говорится в сообщении ЦОДД.

На улице +1, все тает, и пахнет весной, и хочется резиновых сапог и летней резины. Увы, оттепель ненадолго. К вечеру ждем заморозки, и будет вместо ручьев каток, и на дороге тоже. Берегите себя. Держите дистанцию. А если вы пешеход, то друг друга. pic.twitter.com/vGFzMTzCVb — ЦОДД (@gucodd) 18 января 2019 г.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что после оттепели 18 января в Москве ожидаются заморозки, а 22 января ночью температура может опуститься до минус 15 градусов.