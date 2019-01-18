В Совфеде выступили за создание "домашних" детсадов и яслей в регионах

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В Совфеде выступили за создание "домашних" детсадов и яслей в регионах

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Фото: © Pixabay

В верхней палате парламента считают, что подобная инициатива может помочь молодым мамам.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал журналистам об идее создания в регионах детских садов и яслей "домашнего" типа.

— Я очень надеюсь, что мы сможем развивать формы организации такого рода "домашних" детских садов и ясельных групп для того, чтобы избавить от необходимости строительства яслей, которые потом будут пустовать, — заявил Рязанский.

Сенатор также отметил, что подобная инициатива направлена на то, чтобы помочь молодым мамам. На сегодняшний день приняты различные программы, направленные на более скорый их выход из декретного отпуска.

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