В Совфеде выступили за создание "домашних" детсадов и яслей в регионах

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал журналистам об идее создания в регионах детских садов и яслей "домашнего" типа.
— Я очень надеюсь, что мы сможем развивать формы организации такого рода "домашних" детских садов и ясельных групп для того, чтобы избавить от необходимости строительства яслей, которые потом будут пустовать, — заявил Рязанский.
Сенатор также отметил, что подобная инициатива направлена на то, чтобы помочь молодым мамам. На сегодняшний день приняты различные программы, направленные на более скорый их выход из декретного отпуска.
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