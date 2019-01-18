Лавров заявил о готовности России к диалогу с США, чтобы спасти Договор о РСМД

Россия готова и дальше вести диалог с США, чтобы спасти Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы по-прежнему готовы продолжать профессиональный конкретный разговор с фактами в руках с тем, чтобы постараться спасти этот важнейший договор, — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Он добавил, что на переговорах с немецким коллегой они большое внимание уделили ситуации, которая складывается из-за планов Вашингтона выйти из соглашения. В свою очередь Маас заявил, что в Берлине считают, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на Москве.

На днях постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что у России остаётся полгода, чтобы доказать выполнение договора до полного выхода из него Вашингтона. Отсчёт времени начинается со 2 февраля.