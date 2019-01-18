В Польше опровергли попытку убийцы мэра Гданьска проникнуть во дворец президента

В декабре злоумышленник освободился из тюрьмы, проведя там 5,5 года за ограбления.

Канцелярия лидера Польши опровергла информацию СМИ о попытке мужчины, убившего мэра Гданьска Павла Адамовича, ранее проникнуть на территорию президентского дворца.

Официальный представитель канцелярии президента Блажей Спыхальский сообщил в прямом эфире, что в прошлом было несколько таких инцидентов, однако ни один из них не относился к названному дню.

— Ни один из них не касался той даты. Похоже, что то, о чём говорит Стефан В., не соответствует действительности, — отметил он.

В декабре 2018 года злоумышленник освободился из тюрьмы, проведя там 5,5 года за ограбления.

Как ранее сообщал Лайф, преступник с ножом напал на мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта 13 января. Из-за полученных ранений Адамович скончался. Мать убийцы рассказала, что в ноябре заявляла в полицию о странном поведении сына.