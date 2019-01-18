Следователи получили доказательства владения Шестуном землями ещё на 2,2 млрд

Следственный комитет РФ сообщил, что получил доказательства владения экс-главой Серпуховского муниципального района Московской области Александром Шестуном и его сообщниками Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым землями ещё на 2,2 млрд рублей.

— При проведении следственных действий получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 2,2 млрд руб. (по кадастровой стоимости), оформленным как на них, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц, — говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что некоторые лица не были осведомлены о количестве объектов недвижимости, которые были оформлены на их имя. Доказательства уже переданы в Генеральную прокуратуру РФ для дальнейшей их передачи в суд и подготовки исков об изъятии имущества в доход государства.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Также у подозреваемого чиновника нашли 22 автомобиля.

Напомним, экс-главу Серпуховского района Подмосковья обвиняют в превышении должностных полномочий, в связи с чем он был арестован. Свою вину подозреваемый не признаёт.