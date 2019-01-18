"Нафтогаз" опасается, что РФ прекратит транзит газа через Украину в 2020 году

В "Нафтогазе" допускают, что "Газпром" прекратит транзит газа через Украину в 2020 году, когда истечёт действующее соглашение. Об этом журналистам сообщил глава украинской государственной компании Андрей Коболев.

— Не исключаю, — сказал Коболев, отвечая на вопрос, допускает ли он прекращение транзита через Украину в 2020 году.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что даже при запуске новых трубопроводов сохранится возможность транзита газа через Украину.