"Нафтогаз" опасается, что РФ прекратит транзит газа через Украину в 2020 году

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"Нафтогаз" опасается, что РФ прекратит транзит газа через Украину в 2020 году

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

В "Нафтогазе" допускают, что "Газпром" прекратит транзит газа через Украину в 2020 году, когда истечёт действующее соглашение. Об этом журналистам сообщил глава украинской государственной компании Андрей Коболев.

— Не исключаю, — сказал Коболев, отвечая на вопрос, допускает ли он прекращение транзита через Украину в 2020 году.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что даже при запуске новых трубопроводов сохранится возможность транзита газа через Украину.

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