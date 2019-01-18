Лавров заявил, что Россия испытывала ракету на дальность, разрешённую ДРСМД

Россия проводила испытание ракеты 9м729 на дальность, разрешённую Договором о РСМД. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.

— Мы им объяснили, что испытания были, дальность была такая-то, она разрешённая Договором, попросили доставить какие-то более конкретные доказательства. Наверное, если они убеждены, что дальность была нарушена, есть у них какие-то спутниковые снимки или что-то ещё, ничего нам этого не предоставлено, — сказал Лавров.