Лавров: Россия ценит поддержку Германии при строительстве "Северного потока – 2"

Глава российской дипломатии отметил, что торгово-экономическое партнёрство между Москвой и Берлином продолжает развиваться, несмотря на санкции.

Россия ценит поддержку Германии при строительстве газопровода "Северный поток — 2". Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Мы ценим, что Правительство ФРГ продолжает поддерживать строительство газопровода "Северный поток — 2" и рассматривает его в качестве коммерческой инициативы, направленной на диверсификацию маршрута поставок природного газа и в конечном итоге на повышение энергобезопасности европейского континента, — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Лавров отметил, что, несмотря на санкции, двусторонние торгово-экономические связи между Москвой и Берлином продолжают развиваться. Он также отметил рост взаимной торговли более чем на 23% за первые 10 месяцев 2018 года.

"Северный поток — 2" строится от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в ЕС. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров до конца 2019 года. Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "никто не остановит".