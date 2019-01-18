Лавров: Россия ценит поддержку Германии при строительстве "Северного потока – 2"

Россия ценит поддержку Германии при строительстве газопровода "Северный поток — 2". Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
— Мы ценим, что Правительство ФРГ продолжает поддерживать строительство газопровода "Северный поток — 2" и рассматривает его в качестве коммерческой инициативы, направленной на диверсификацию маршрута поставок природного газа и в конечном итоге на повышение энергобезопасности европейского континента, — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.
Лавров отметил, что, несмотря на санкции, двусторонние торгово-экономические связи между Москвой и Берлином продолжают развиваться. Он также отметил рост взаимной торговли более чем на 23% за первые 10 месяцев 2018 года.
"Северный поток — 2" строится от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в ЕС. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров до конца 2019 года. Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "никто не остановит".
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