ОБСЕ предложила России отправить наблюдателей на выборы президента Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом заявил, что Россия получила приглашение от ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины.

— Я могу сказать, что мы получили приглашение от ОБСЕ отправить наших наблюдателей в миссию, которая будет за выборами следить, так что у нас приглашение есть, — отметил глава российского дипведомства.

Ранее Сергей Лавров осудил отказ Киева открывать избирательные участки в России, добавив, что такое решение способно повлиять на исход выборов главы Незалежной.