Путин обсудил с Совбезом РФ итоги своего визита в Сербию

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Он обсудил с ними итоги своей поездки в Сербию, сообщили в Кремле.

— Обсуждались вопросы состоявшихся международных контактов президента во время визита в Сербию, в частности, затрагивалась косовская проблематика, — пояснили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, были обсуждены предстоящие международные контакты российского лидера и актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.

Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин 17 января прибыл с визитом в Белград. Российского лидера лично встретил сербский президент Александр Вучич. Главы государств возложили цветы к монументу освободителям Белграда и памятнику советским воинам, а после провели переговоры и подписали ряд документов. Позже они прибыли в храм Святого Саввы, рядом с которым их ждали десятки тысяч человек.