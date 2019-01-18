Лавров рассказал, как поведёт себя Россия, если США разорвут Договор о РСМД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то Россия будет действовать по обстоятельствам — посмотрит на действия Вашингтона.

— Мы готовы к практическому разговору, и …в случае развала этого документа наши практические действия будут зависеть от того, как поведут себя другие страны, которые уже располагают таким оружием, как поведут себя США, которые уже начали, по сути дела, работу над созданием ракет средней и меньшей дальности, — приводит слова министра РИА "Новости".

Также на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом Сергей Лавров рассказал, что проводимые Россией испытания ракет не запрещены условиями договора.

Несколько дней назад постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что представленных Россией доказательств недостаточно. Однако Штаты готовы ещё шесть месяцев обсуждать вопрос перед окончательным выходом США из договора.