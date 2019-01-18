Лавров заявил, что Россия изучит предложения Германии по Керченскому проливу

Глава дипведомства подчеркнул, что в случае попытки обличить это в политический формат с возможным участием Украины будет существовать риск пойти по пути "нормандского формата".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия изучит предложенные Германией инициативы по судоходству в Керченском проливе. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

— Что касается Керченского пролива... Я эти предложения увидел впервые в ходе переговоров... Мы только что его [документ] получили, мы должны его изучить, — заявил Лавров.

Он также отметил, что более месяца назад Ангела Меркель просила Владимира Путина разрешить посетить специалистам из Германии район пролива для осмотра акватории, а также того, как осуществляется проход судов через неё.

Несмотря на согласие российского лидера, никаких приездов так и не было. Лавров также подчеркнул, что если суть предложений состоит в попытке обличить это в политический формат с возможным участием Украины, то есть риск повторения судьбы "нормандского формата".

Глава дипведомства отметил, что для украинских судов всегда существовал свободный проход.

Как уже сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. По тревоге были мобилизованы корабли Погранслужбы ФСБ России, задержавшие нарушителей, среди которых оказалось два сотрудника СБУ. В Москве случившееся назвали провокацией со стороны Украины, в чём признались и задержанные моряки. 16 января всем 24 морякам был продлён арест на три месяца.