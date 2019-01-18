Глава МИД Германии предложил расширить ДРСМД

По его мнению, в расширенное соглашение должны быть включены не только Россия, США и Китай, но и другие государства, работающие в этой сфере.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за расширение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По мнению Мааса, большое количество новых систем вооружения требует нового соглашения, которое будет выходить за рамки нынешнего ДРСМД. При этом он считает, что к новому договору должны присоединиться и другие страны помимо России и США.

— Не только Россия и США как партнёры по договору, но и другие государства, которые работают в этой сфере, не только Китай, они должны быть вовлечены в новую форму международного контроля над вооружениями и новой архитектурой в этой сфере, — заявил Маас.

Напомним, выход США из этого договора в октябре анонсировал американский президент Дональд Трамп. Позднее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не будет выходить из договора, если Москва ликвидирует крылатую ракету наземного базирования 9М729. В противном случае Соединённые Штаты 2 февраля начнут процедуру выхода из ДРСМД. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к диалогу с США, чтобы спасти Договор о РСМД.